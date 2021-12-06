Волгоградских автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Видимость на дорогах может упасть до двухсот метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области наступило время неблагоприятных метеоусловий, осадки и туман осложняют обстановку на дорогах. 6 и 7 декабря на отдельных участках трасс ожидается ухудшение видимости до двухсот метров из-за тумана. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Упрдор «Москва – Волгоград». Также возможны небольшие осадки.

В случае необходимости федеральные трассы готовы обработать противогололедными материалами и расчистить от снега 224 единицы техники. Дежурство на магистралях ведется в круглосуточном режиме. Ситуация контролируется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля. В случае нештатных ситуаций на трассах волгоградских автомобилистов просят обращаться по телефону 8 (8442) 96-86-25.

Напомним, из-за непогоды 5 декабря серьезный затор образовался на трассе под Камышином. Пробка растянулась на 25 километров. Снежные заносы накануне образовались на дорогах 12-ти районов области.