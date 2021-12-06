От коронавируса умерла 28-летняя волгоградка

За сутки в Волгоградской области от ковида умерли 38 жителей Фото: Екатерина СИМОХИНА

Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокой. Продолжают погибать от вируса не только люди старшего возраста, но и молодые. 6 декабря в регионе скончались 38 человек. Среди умерших 28-летняя девушка, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Также COVID-19 оказался смертельным еще для 25 женщин в возрасте от 44-х до 96-ти лет и 12 мужчин, которым было от 55-ти до 85-ти лет.

Больше всего погибших за сутки в Волгограде, умерли от коронавируса 13 человек. Смертельным оказался вирус для 11-ти жителей Волжского. 3 человека погибли в Среднеахтубинском районе, по одному - Быковском, Городищенском, Дубовском, Иловлинском, Киквидзенском, Клетском, Новоаннинском, Новониколаевском, Палласовском, Руднянском и Урюпинском районах.

Всего за пандемию от коронавируса умерли 4795 жителей Волгоградской области.