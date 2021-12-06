Митрополиту Герману вручили высшую награду Волгоградской области

Митрополит Герман получил высшую награду Волгоградской области. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Зале воинской и трудовой славы администрации региона 6 декабря 2021 прошла торжественная церемония вручения митрополиту Герману (Геннадию Тимофееву) высшей награды - звания «Почетный гражданин Волгоградской области». Отметили священнослужителя за выдающиеся заслуги в 53-ю годовщину епископской хиротонии, на церемонии присутствовал и новый митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили в обладминистрации.

- Отмечены ваши неустанные труды по сохранению Веры, развитию церковной жизни, сбережению исторической памяти, воспитанию и просвещению жителей Волгоградской области, в том числе молодежи, - отметил губернатор Андрей Бочаров, вручая награду.

Напомним, Волгоградскую и Камышинскую епархию митрополит Герман возглавлял 28 лет до декабря 20218 года. Восстановление и строительство в регионе множества храмов и закладка собора Александра Невского – это его заслуга. До этого у священнослужителя уже было звание Почетного гражданина города-героя Волгограда, среди его наград также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы народов, медали «Мир. Дружба. Согласие» и «За заслуги перед Волгоградской областью».