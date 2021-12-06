В Волгограде в Ворошиловском открылась новогодняя ярмарка «НеМаркет»

Фото: пресс-служба областной администрации.

Более полусотни самозанятых жителей Волгограда участвуют в новогодней ярмарке «НеМаркет» в Ворошиловском торговом центре. Горожане смогут найти подарки на любой вкус и цвет. Талантливые умельцы города-героя предлагают покупателям товары ручной работы – как съедобные, так и декоративные. В торгушке пестрят елочные украшения, всевозможные новогодние наборы, бижутерия. Есть духи и косметика, для детей – игрушки и одежда. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, ярмарка работает до 17 декабря.

Напомним, «НеМаркет» - это площадка, которая существует благодаря поддержке регионального центра «Мой бизнес». Волгоградцы имеют возможность заработать при этом бесплатно получают место на ярмарке.

- Самозанятые региона могут найти новых клиентов и деловых партнеров, а посетители получают шанс приобрести уникальные новогодние подарки, окунуться в атмосферу праздника, - отметили в областной администрации.

Ярмарка работает с 10:00 до 22:00 часов на третьем этаже в Ворошиловском торговом центре.