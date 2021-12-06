В Волгограде за посредничество во взятках судят экс-полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего начальника 8 отдела УЭБиПК Главка. Его обвиняют в посредничестве во взятках. Сотрудники следкома собрали достаточно доказательств вины бывшего полицейского. Преступление волгоградец совершил в феврале 2021 года. Он предложил гражданину, в отношении которого проводилась проверка по факту искажения показаний приборов учета, заплатить непосредственно тем, кто проводил проверку.

- Он предложил последнему за 600 тысяч рублей прекратить проверочные мероприятия. По словам фигуранта уголовного дела, денежные средства предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам полиции, проводившим проверку, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги экс-полицейскому так и не передали, но задержали за пособничество. Сотрудники УФСБ обеспечили оперативное сопровождение. Фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.