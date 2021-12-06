Дождь, морось, туман при +8: погода в Волгограде и области 7 декабря

Погода в Волгограде и области 7 декабря Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прошла первая неделя декабря, а из осадков в Волгоградской области чаще льет дождь, чем выпадает снег. По прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, 7 декабря ситуация не изменится и снега не будет. Метеорологи передают дожди, морось и туманы. В регионе дневная температура будет колебаться от 0...+5º, местами до +8º. А вот ночью ударят морозы до -7º. Из-за этого ожидаются гололедно-изморозевые явления. Ветер холодный, северный с порывами от 4 до 16 м/с.

В Волгограде 7 декабря осадков вообще не будет. Да и температурных качелей тоже: ночью ожидается 0º, днем +4...+6º. Ветер северо- и юго-восточный до 6-11 м/с.

Автомобилистам напоминают безопасном вождении на дорогах. Из-за неблагоприятных погодных условий повышается риск аварий.