Волгоградец проник в дом бывшей жены и убил ее топором

Мужчину взяли под арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком расследует жестокое убийство 46-летней женщины из Советского района города-героя. Преступление произошло 3 декабря в частном доме, куда проник подозреваемый. Им оказался бывший муж погибшей – 53-летний мужчина. Он приехал выяснить отношения, но волгоградка не пошла на диалог и заперла двери. Тогда экс-супруг разбил окно в коридоре и схватил несчастную. Он затолкал е в ванную комнату, где расправился с помощью топора и ножа. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, услышавшие шум и крики.

- В настоящее время подозреваемый задержан, им были даны признательные показания. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.