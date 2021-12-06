В Волгограде возле АЗС нашли тело мужчины без обуви и куртки

На месте работают следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 6 декабря, на улице Рокоссовского №175 у одной из автозаправок в Центральном районе Волгограда очевидцы обнаружили тело мужчины. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в настоящий момент на месте работают сотрудники следственного отдела.

По словам очевидцев, на погибшем не было верхней одежды и обуви. На вид ему около 45 лет, но точный возраст и личность мужчины установят правоохранительные органы. В облздраве подтвердили, что к моменту прибытия бригады скорой помощи волгоградец уже скончался.