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Происшествия6 декабря 2021 9:24

В Волгограде возле АЗС нашли тело мужчины без обуви и куртки

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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На месте работают следователи.

На месте работают следователи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 6 декабря, на улице Рокоссовского №175 у одной из автозаправок в Центральном районе Волгограда очевидцы обнаружили тело мужчины. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в настоящий момент на месте работают сотрудники следственного отдела.

По словам очевидцев, на погибшем не было верхней одежды и обуви. На вид ему около 45 лет, но точный возраст и личность мужчины установят правоохранительные органы. В облздраве подтвердили, что к моменту прибытия бригады скорой помощи волгоградец уже скончался.