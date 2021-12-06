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Общество6 декабря 2021 9:04

Дороги Волгоградской области чистят от снега и льда

На трассах ликвидировали заторы, возникшие из-за непогоды
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Накануне проезд затруднила непогода.

Накануне проезд затруднила непогода.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На трассах Волгоградской области ликвидировали заторы, возникшие накануне из-за снегопада. Дорожники задействовали 154 единицы спецтехники для расчистки автодорог и обработки противогололедными реагентами, сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Снежные заносы образовались на дорогах в 12 районах Волгоградской области. Наибольшее количество техники пришлось задействовать для расчистки трасс в Камышинском, Котовском и Даниловском, а также Иловлинском, Михайловском и Фроловском районах. В целом на борьбу с гололедом на проезжей части за прошедшие сутки пустили 1,7 тысячи тонн пескосоляной смеси.