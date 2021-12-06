Дороги Волгоградской области чистят от снега и льда

Накануне проезд затруднила непогода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На трассах Волгоградской области ликвидировали заторы, возникшие накануне из-за снегопада. Дорожники задействовали 154 единицы спецтехники для расчистки автодорог и обработки противогололедными реагентами, сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Снежные заносы образовались на дорогах в 12 районах Волгоградской области. Наибольшее количество техники пришлось задействовать для расчистки трасс в Камышинском, Котовском и Даниловском, а также Иловлинском, Михайловском и Фроловском районах. В целом на борьбу с гололедом на проезжей части за прошедшие сутки пустили 1,7 тысячи тонн пескосоляной смеси.