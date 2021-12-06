В Волгограде депортируют четверых торговцев-мигрантов

Полиция проверила мигрантов на рынках. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волгограда и Волжского устроили рейды по проверке соблюдения трудового и миграционного законодательства иностранцами, которые торгуют на городских рынках. В Волгограде стражи порядка нагрянули в торговые ряды Тракторозаводского, Дзержинского и Красноармейского районов, в итоге 24 незаконных мигранта оштрафовали, еще четверых депортируют, сообщили в региональном главке полиции.

- Установлено, что 24 гражданина нарушили режим пребывания, а также осуществляли трудовую деятельность с нарушениями. В отношении четверых иностранцев судом приняты решения о выдворении за пределы государства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Всего полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников ФСБ проверили более 200 торгующих на рынках иностранцев, для проверки 90 из них пришлось доставить в подразделения МВД. Кроме того, на оптовом рынке нашли и изъяли 98 тысяч бутылок слабоалкогольных напитков, 3 тысячи пачек сигарет и более 600 литров омывайки без маркировки. Также у мигрантов обнаружили поддельные водительские права и отправили на спецстоянку два автомобиля.