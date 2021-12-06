Волгоградца будут судить за экстремистские комментарии в социальных сетях

Материалы уголовного дела переданы в суд Фото: Алексей ФОКИН

В Городищенский районный суд поступило уголовное дело на местного жителя. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В декабре 2019 года 32-летний мужчина в сообществах «Страна чудес» и «Жесть Волгограда» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал комментарии. Они содержали призывы к совершению враждебных, насильственных действий в отношении лиц еврейской национальности, священнослужителей и представителей органов власти, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Уголовное дело расследовали сотрудники регионального УФСБ России. Материалы были переданы судье для решения вопроса о его принятии к производству.