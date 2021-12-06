Волгоградские водители стоят в огромной пробке на улице Ангарской

Скрин "Яндекс. Пробки".

Утро 6 декабря для волгоградских водителей начался с пробки на улицах Рокоссовского и Анаграской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на портал «Яндекс.Пробки», затор оценивается в три балла.

«Красный» участок от станции переливания крови до школы №87 на Анагрской в сторону Третьей Продольной. В направлении Центрального района пробка есть, но не такая серьезная. Такая же ситуация на улице Рокоссовского. Ощутимо затруднено движение в границах от Кубанской до Скосырева.

Напомним, в настоящий момент на улице Ангарской достраивают участок дороги. Благодаря этому о пробках на дороге навсегда забудут.