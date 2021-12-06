Двое взрослых и один ребенок пострадали в лобовом столкновении авто на трассе под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

3 человека, в том числе ребенок, пострадали в аварии в Дубовском районе Волгоградской области 5 декабря. В 11.35 на 631-м километре трассы Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» 40-летний водитель из Ставропольского края за рулем «Лады Веста» пересек сплошную линию и оказался на встречке. В этот момент в обратном направлении ехал «Renault Logan» под управлением 40-летнего мужчины, произошло лобовое столкновение автомобилей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в аварии пострадали водитель и 13-летняя девочка, находившиеся в иномарке, а также 34-пассажирка «Лады». С травмами они оказались в больнице.