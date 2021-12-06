В Волгограде скончалась реаниматолог больницы №25 Виолетта Вечерова

Виолетте Вечеровой было всего 49 лет. Фото: АВО, КБСМП 25

В коллективе волгоградской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 еще одна потеря. Преждевременно ушла из жизни реаниматолог-анастезиолог Виолетта Вечерова. Ей было всего 49 лет, и это был не коронавирус.

- Она была первоклассным специалистом, спасла сотни человеческих жизней, обладала качествами настоящего и прирожденного медика. Как рано прекрасные люди уходят из нашей жизни, как сильно нам будет не хватать Виолетты Геннадьевны, - скорбят коллеги.

Виолетта Вечерова родилась в семье медиков и продолжила династию. После окончания волгоградского медуниверситета работала в инфекционной больнице. Более десяти лет - с 2009 года и до последнего дня – она трудилась в отделении реанимации и интенсивной терапии №1 25-й больницы. «Фиолочка» - так нежно звали ее коллеги.

«Комсомольская правда» искренне соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Виолетты Геннадьевны.

Напомним, в середине ноября скончалась от коронавируса завотделением лечебной физкультуры больницы скорой помощи №25 Алла Статун. По данным облздрава, она была привита от COVID-19. Следом ушел из жизни молодой врач невролог Александр Дарий. Ему было всего 26 лет.