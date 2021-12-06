Волгоградские аграрии за год освоили еще 58 тысяч гектаров земли

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

58 тысяч гектаров неиспользуемой земли освоили и ввели в оборот в 2021 году аграрии Волгоградской области. С 2014 года площади обрабатываемых сельхозугодий увеличились на 470 тысяч гектар. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на Минсельхоз РФ, регион входит в десятку лучших в стране по этому показателю. Из года в год план перевыполняются вдвое. На этой пашне аграрии выращивают овощи, зерновые, масличные культуры.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в следующем году стартует госпрограмма по развитию мелиоративного комплекса.

- Она рассчитана на 10 лет, по ее итогам в стране намерены ввести в оборот более 13 млн га пригодной для возделывания земли. На реализацию программы из федерального бюджета планируют направить более 530 млрд рублей.