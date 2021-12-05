Две улицы Волгограда оставят без света в понедельник

Энергетики продолжат плановые работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник волгоградские энергетики продолжат восстанавливать взорвавшуюся подстанцию «Пионерская», но работы будут вести без отключения электроэнергии. Зато плановые отключения электричества ожидаются 6 декабря 2021 в домах на двух улицах частного сектора Краснооктябрьского района Волгограда, сообщили в компании «Россети Юг».

В списке адресов, где отключат свет в Волгограде 6 декабря 2021, значатся дома на улице Аграрной - №2-10, 2а, 4а и 6а, а также на улице Кравченко - дома №2, 1б, 1в и 230/3. Электричества там не будет уже далеко не в первый раз. Обесточат жилые дома частного сектора с 9 утра до 17 часов.