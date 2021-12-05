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Общество5 декабря 2021 15:17

Дожди и туманы: какая погода будет в Волгограде в начале недели

В прогнозе погоды в Волгоградской области на 6 - 7 декабря 2021 дожди и снег
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока Волгоград заливает дождем, в области идет снег.

Пока Волгоград заливает дождем, в области идет снег.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока в Волгограде в выходные шел дождь, северные районы области заметало снегом. Такая же погода сохранится в регионе и в начале рабочей недели. В понедельник 6 декабря 2021 в Волгограде опять будет моросить дождь, город накроет туман. Ночью температура будет около нуля, днем – плюс 1-3 градуса, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

В ночь на 6 декабря 2021 в Волгоградской области тоже будет мокро – на юге будет идти дождь, на севере – мокрый снег. Днем в регионе опять будет дождливо. В отдельных районах ожидаются туман и гололед. Ночью и днем температура будет варьироваться от мину 3 градусов до плюс 2, местами воздух прогреется и до +8 градусов.

7 декабря 2021 погода в Волгограде будет посуше, но туман продолжит затруднять видимость на дорогах. Температура в областном центре ночью будет от нуля до плюс 2 градусов, днем – до 6 градусов тепла. По области местами ночью при прояснении подморозит до минус 7, где-то будет идти дождь, где-то снег, а днем воздух прогреется от нуля до + 9 градусов.