Дожди и туманы: какая погода будет в Волгограде в начале недели

Пока Волгоград заливает дождем, в области идет снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока в Волгограде в выходные шел дождь, северные районы области заметало снегом. Такая же погода сохранится в регионе и в начале рабочей недели. В понедельник 6 декабря 2021 в Волгограде опять будет моросить дождь, город накроет туман. Ночью температура будет около нуля, днем – плюс 1-3 градуса, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

В ночь на 6 декабря 2021 в Волгоградской области тоже будет мокро – на юге будет идти дождь, на севере – мокрый снег. Днем в регионе опять будет дождливо. В отдельных районах ожидаются туман и гололед. Ночью и днем температура будет варьироваться от мину 3 градусов до плюс 2, местами воздух прогреется и до +8 градусов.

7 декабря 2021 погода в Волгограде будет посуше, но туман продолжит затруднять видимость на дорогах. Температура в областном центре ночью будет от нуля до плюс 2 градусов, днем – до 6 градусов тепла. По области местами ночью при прояснении подморозит до минус 7, где-то будет идти дождь, где-то снег, а днем воздух прогреется от нуля до + 9 градусов.