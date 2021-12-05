Из 36 умерших от ковида в Волгоградской области трое не дожили до 60 лет

В госпиталях ежедневно умирает более 50 человек. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным оперштаба за последние сутки в Волгоградской области подтвердили еще 36 смертей от коронавируса – умерли 17 мужчин и 19 женщин. Львиная доля жертв COVID-19 снова из Волгограда – 25 человек. В основном среди скончавшихся пенсионеры, много тех, кому за восемьдесят. При этом три человека не дожили до 60-ти лет. Среди умерших - 52-летняя женщина и двое 59-летних мужчин.

- Возраст умерших пациентов составляет от 52 до 97 лет, - рассказали в оперативном штабе Волгоградской области по борьбе с коронавирусом.

По два человека умерли в Волжском, Среднеахтубинском районе и Дубовском, по одному – в Калачевском, Ленинском и Николаевском, Ольховском и Палласовскиом районах региона.

Всего с начала пандемии в официальной ковидной статистике Роспотребнадзора 4757 умерших жителей Волгограда и области. При этом по данным Росстата, только в октябре скончались от коронавируса 1625 волгоградцев - каждый третий умерший в регионе скончался в ковидных госпиталях. Но цифры в сводках вырастут только к новому году. В целом за этот год смертность в Волгоградской области превысила рождаемость на 133,3%.