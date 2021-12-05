Из-за непогоды возник затор на саратовской трассе в Волгоградской области

Кадр с камер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград на трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.

Вечером 5 декабря дорожные бригады ликвидируют последствия снегопада в Волгоградской области. Из-за метели, тумана и застрявших на подъемах фур автомобили встали в 25-километровой пробке на трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград на подъезде к 13-му посту у Камышина. Сейчас там работает 16 единиц дорожной техники - комбинированные дорожные машины, погрузчики, грейдер и МТЗ, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- Проводится очистка трассы и обработка проезжей части пескосоляной смесью. Помимо этого, дорожные бригады помогают тяжелым фурам преодолеть крутые подъемы, в связи с чем на отдельных участках трассы скорость движения снижена, - рассказали в управлении.

Затор на трассе в районе Камышина. Яндекс. Пробки

По прогнозам Гидрометцентра, непогода в Волгоградской области сохранится до ночи. Поэтому на дороги региона вывели более 100 единиц техники. Водителей просят быть внимательными на дороге.

По данным областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, на обработку региональных дорог за прошедшие сутки потратили более 404 тонн противогололедных реагентов, 750 тонн ушло на федеральные трассы.