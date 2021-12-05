Рабочий пострадал на восстановлении взорвавшейся подстанции в Волгограде

Мужчине оказали помощь в 25-й больнице.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Очередное ЧП случилось днем 5 декабря на взорвавшейся в пятницу подстанции «Пионерская» в поселке Ангарский Волгограда. Одного из работников, занятых на восстановлении энергообъекта на улице Нильской, увезли на скорой после получения травм. Мужчину с ожогами доставили в больницу №25, сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.
- Состояние пациента не вызывает опасений, он проходит обследование в приемном отделении, - рассказали в региональном комитете здравоохранения.
В пресс-службе компании «Россети Юг» отметили, что пострадавший – работник одной из подрядных организаций.
Напомним, ЧП на подстанции «Пионерская» в Дзержинском районе случилось 3 декабря. После взрыва на день без света и тепла остались десятки домов. Последствия устраняют до сих пор.