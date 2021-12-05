Более 13,5 млн рублей выделят на книги библиотекам Волгограда и области

Новые книги получат библиотеки в районах. Фото: АВО

Библиотеки Волгоградской области получат десятки тысяч новых книг на сумму более 13,5 миллиона рублей. Средства на обновление книжных фондов планируют выделить из федерального и регионального бюджетов. Первую крупную партию – более 13 тысяч книг - уже получили в Волгограде и передают в районы, сообщили в региональном комитете культуры.

- Новые книги поступают в ВОУНБ имени Максима Горького, откуда потом уже «поедут» в районы области, - рассказали в ведомстве.

Формировали список книг для библиотек после детального анализа книжных фондов и с учетом количества читателей. В нем есть и детская литература, и художественная, и научно-популярная, и специализированная. Также в регионе идет обновление помещений библиотек. В них делают капремонт, устанавливают мультимедийное оборудование и новую мебель.