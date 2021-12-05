Под Волгоградом задержали водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП

Мужчина отвез сбитого им ребенка домой, но не вызвал ГИБДД и скорую. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Волжском полицейские задержали 26-летнего водителя «Лада-2114», который 3 декабря сбил 12-летнего школьника и скрылся с места ДТП. Инспекторы ГИБДД составили на него протоколы, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- В отношении водителя составлены административные материалы за оставление места ДТП и нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - рассказали в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, вечером 3 декабря 12-летнего мальчика сбили на улице Панфилова в Волжском. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчик получил перелом и ушибы. Но в больницу его увезли на скорой уже из дома. Как позже пояснил водитель полицейским, он довез мальчика до дома, но не вызвал ни гаишников, ни медиков.