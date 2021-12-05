В Волгограде под колесами иномарки погиб пешеход

В больнице оказались три пострадавших пешехода. Фото: Семен ШПАК

За сутки 4 декабря на дорогах Волгограда и области под колесами машин один пешеход погиб, еще трое пострадали. Смертельное ДТП произошло вечером в эту субботу в Кировском районе Волгограда. На улице Шумилова 39-летний водитель на Hyundai Elantra наехал на двоих 40-летних мужчин, один из которых скончался на месте происшествия до приезда скорой, второй получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

- По предварительной информации, мужчины двигались в попутном направлении по проезжей части дороги, - рассказали в полиции.

55-летнего пешехода днем сбили в Красноармейском районе. Мужчина решил перебежать дорогу на улице Лазоревой по пешеходному переходу на «красный», когда попал под колеса «ВАЗ-21093» под управлением 38-летнего водителя. Вечером того же дня на улице Народной во Фролово «ВАЗ-21114» на «зебре» сбил 59-летнюю женщину. Получившие травмы пешеходы тоже оказались в больнице.