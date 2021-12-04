В Волжском разыскивают водителя, сбившего 12-летнего школьника

Пешехода госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские разыскивают водителя, который 3 декабря в 18.30 часов сбил 12-летнего пешехода из Волжского. Подросток попал под колеса легковушки на улице Панфилова у дома №4В. Неизвестный автомобилист на скорости наехал на ребенка и вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, вызвать врачей просто скрылся, побоявшись ответственности. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемый ехал со стороны Калинина.

- С места происшествия водитель скрылся, в настоящее время ведется его розыск. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован, - уточнили в Главке.

За минувшие сутки лихачи сбили женщин в возрасте 53 и 78 лет. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и не нарушать ПДД,