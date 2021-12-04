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Здоровье4 декабря 2021 13:28

В Волгоградской области 25-летняя девушка умерла от коронавируса

За сутки скончались 37 жителей региона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
За сутки скончались 37 жителей региона

За сутки скончались 37 жителей региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 4 декабря, оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 37 летальных случаях от коронавируса. Среди жертв опасного вируса – 25-летняя девушка. Она умерла от осложнений, вызванных ковидом. В писке умерших 16 мужчин (75, 72, 63, 68, 60, 52, 68, 81, 72, 82, 61, 84, 62, 74, 54, 49 лет) и 21 женщина (72, 91, 70, 72, 69, 25, 89, 85, 49, 66, 91, 68, 37, 75, 55, 74, 83, 91, 84, 64, 76 лет).

Большинство пациентов, которым не удалось справиться с болезнью, проживали в Волгограде (20), Волжском (5), Урюпинске (2). Также есть умершие в районах – Нехаевском, Новоаннинском, Калачевском и других. Всего от ковида умерли 4721 жителей региона.

Напомним, накануне сообщалось о гибели девушек 28 и 29 лет, они тоже болели коронавирусом.