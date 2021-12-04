В Волгоградской области 25-летняя девушка умерла от коронавируса

За сутки скончались 37 жителей региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 4 декабря, оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 37 летальных случаях от коронавируса. Среди жертв опасного вируса – 25-летняя девушка. Она умерла от осложнений, вызванных ковидом. В писке умерших 16 мужчин (75, 72, 63, 68, 60, 52, 68, 81, 72, 82, 61, 84, 62, 74, 54, 49 лет) и 21 женщина (72, 91, 70, 72, 69, 25, 89, 85, 49, 66, 91, 68, 37, 75, 55, 74, 83, 91, 84, 64, 76 лет).

Большинство пациентов, которым не удалось справиться с болезнью, проживали в Волгограде (20), Волжском (5), Урюпинске (2). Также есть умершие в районах – Нехаевском, Новоаннинском, Калачевском и других. Всего от ковида умерли 4721 жителей региона.

Напомним, накануне сообщалось о гибели девушек 28 и 29 лет, они тоже болели коронавирусом.