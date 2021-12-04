1400 привитых волгоградцев стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

Фото: пресс-служба областной администрации.

1400 жителей Волгоградской области, сделавших полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сдали кровь для создания антиковидной плазмы. Она уже доказала свою эффективность в лечении больных ковидом пациентов. Благодаря антителам, которые имеются в плазме, вирус разрушается быстрее. Как правило, плазму используют наряду с препаратами и другими методами лечения коронавируса.

- Для введения плазмы пациентам Центр крови выдал 1087 литров. Неснижаемый остаток плазмы, который при необходимости можно оперативно передать в стационары, превышает 20 литров, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В настоящий момент от коронавируса привились 1,27 миллиона жителей региона. Сегодня сделать вакцину можно в 63 прививочных пунктах в медучреждениях, в 10 ТРЦ и музее «Россия — моя история».