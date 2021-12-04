В Волгограде «КамАЗ» протаранил такси: водитель легковушки в больнице Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 3 декабря, в 10.15 часов в Дзержинском районе Волгограда столкнулись «КамАЗ» и «Рено Логан». Грузовик на полной скорости протаранил такси на проспекте Дорожников у дома №19Б. В итоге 58-летний водитель легковушки получил серьезную травму, его госпитализировали, врачи оказали необходимую помощь. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Г МВД по Волгоградской области, авария случилась из-за нарушения правил дорожного движения.

- 39-летний водитель за рулем «КамАЗ» с полуприцепом, двигаясь по проспекту Дорожников со стороны Шекснинской в сторону Танкистов, совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан» под управлением 58-летнего водителя, который совершал разворот, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что за дежурные стуки ГИБДД зафиксировали 780 нарушений ПДД, поймали 18 нерезвых водителей.