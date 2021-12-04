Под Волгоградом судят браконьера, случайно застрелившего приятеля

Мужчины идут под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иловлинском районе судят двух мужчин, виновных в браконьерстве и убийстве приятеля. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло в июне 2021 года. 43-летний браконьер вместе с двумя товарищами охотился на косулю на территории охотничьего хозяйства. По плану двое преследовали животное, а третий ехал вслед на машине.

- Осуществляя преследование раненого животного, 43-летний обвиняемый, нарушая меры предосторожности, неосторожно обращаясь с заряженным охотничьем ружьем, предпринял попытку схватить раненого самца косули. Он неосторожно произвел выстрел, в результате которого скончался один из его товарищей, - уточнили в ведомстве.

Мужчин обвиняют по статье за незаконную охоту, а стрелявшего - в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело после обвинительного заключения прокуратуры направили в суд.