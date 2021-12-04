В Волгограде у собора Александра Невского поставили 12-метровую елку

Фото: пресс-служюа мэрии.

В Александровском саду в центре Волгограда «выросла» 12-метровая ель. Новогоднее дерево стало настоящим украшением сквера. Оно большое и очень красивое. Главную красавицу украсили светодиодами золотистого цвета и красной звездой. Светиться елка будет и днем, и ночью, создавая неповторимую атмосферу приближающегося праздника. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, и в других районах города-героя активно готовят общественные пространства к новогоднему торжеству.

Так, в парке «Лесогород» в Советском районе появится 9-метровая красавица, на главной площади микрорайона Тулака вскоре засияют арт-объекты. Появится елка в сквере у Казанского собора в Ворошиловском. В Дзержинском уже украсили площадь перед культурно-досуговым комплексом «21 век». Волгоградцы наблюдают и другие светодиодные фигуры в разных частях города.

- Праздничные конструкции используются не первый год - подход, реализуемый властями в последние годы, предусматривает многолетнюю эксплуатацию предметов новогоднего декора. Украшения закупаются высокого качества и хранятся в соответствии с нормативными условиями, - уточнили в администрации.