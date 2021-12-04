За последнее десятилетие 18 тысяч соотечественников переехали в Волгоградскую область

Фото: пресс-служба областной администрации.

18 тысяч россиян, проживавших за рубежом, переехали в Волгоградскую область за последнее десятилетие. В 2012 году регион начал реализацию федеральной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Так, в 2021 году в область перебрались почти тысяча жителей. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете по труду и занятости населения, чаще всего переезжают в Волгоград, Камышин, Городище, а также районы - Среднеахтубинский, Дубовский, Светлоярский.

Требования для переселения таковы: трудоспособный возраст, среднее или высшее образование,

- Также воспользоваться программой могут учащиеся образовательных организаций Волгоградской области — в 2021 году из числа перебравшихся в регион бывших жителей зарубежья 40% составляют студенты, - уточнили в обладминистрации.

Соотечественники могут получать образование, пользоваться соцуслугами, работать, стать ИП, обзавестись хозяйством. Власти в свою очередь помогают с обустройством – платят единовременное пособие, помогают с работой.