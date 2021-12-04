В Волгограде после аварии на подстанции полностью восстановили энергоснабжение и тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 3 декабря, на полстанции «Пионерская» в Дзержинском районе Волгограда произошло коммунальное ЧП. Без света и тепла остались десятки многоэтажек. На протяжении всего дня и до самой ночи специалисты компании «Россети Юг» вели ремонтные работы. В тот же день потребителям дали электричество. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, авария произошла из-за технологического нарушения на оборудовании подстанции.

Отметим, что на Ангарской, где и случилось ЧП, находится много медучреждений и школ. Их сразу подключили к питанию от резервных источников. В областной больнице, госпитале МВД, стации переливания крови, поликлинике №30 электричество работало в штатном режиме. А вот жильцам домов пришлось потерпеть.

- В настоящее время все потребители обеспечены электроэнергией. Энергетики продолжают работы по восстановлению оборудования подстанции, - уточнили в администрации.