В Волгограде снова ищут подрядчика на благоустройство Комсомольского сада

Комсомольский сад будет меняться. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде снова объявили конкурс по отбору подрядчика, который в 2022 году займется благоустройством 1-й очереди Комсомольского сада в центре города. Работы первого этапа на территории городского сада, а также пешеходных улиц Коммунистической и Ленина оценили в 62,5 миллиона рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию с сайта госзакупок. До этого объявляли конкурс на 68,8 миллиона.

В проект заложили озеленение, освещение и установку малых форм. В парке установят 68 парковых торшеров и еще 41 светодиодный светильник. Также в саду появится светодиодная брусчатка, дорожные ограничители, множество скамеек с деревянными сиденьями, стальной диван, урны. А украшением станут полигональные фигуры - волк, птица, медведь и лиса. Установят в Комсомольском саду и три киоска размером 4х2,4 метра.

Саженцы для Комсомольского сада будут закупать высотой 2,5 – 3 метра. Среди деревьев-крупномеров два десятка берез, 28 кленов, а также липа, боярышник. Из кустарников отдали предпочтение калине, гортензии, сирени, пузыреплоднику, барабарису, кизильнику и японской айве. Прежнее техническое задание также включало обустройство автоматического полива.

Работы по благоустройству Комсомольского сада продлятся с 1 апреля по 10 августа 2022 года. Гарантия на них продлится 5 лет. Выберут подрядчика 28 декабря 2021 года.