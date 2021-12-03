В Волгограде от коронавируса умер 39-летний не привитый мужчина

За сутки в Волгоградской области от коронавируса умерли 18 женщин и 17 мужчин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области смертность от коронавируса остается высокой. 3 декабря подтвердились 35 смертей от COVID-19. Продолжают погибать не только возрастные волгоградцы, но и молодые люди. От ковида скончался 39-летний мужчина. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, он не был привит от коронавируса. В инфекционный госпиталь поступил в крайне тяжелом состоянии.

- В связи с отсутствием возможности собрать анамнез заболевания, установить дату начала заболевания не представляется возможным, - отметили в оперштабе.

Также за сутки от ковида умерли еще 16 мужчин в возрасте от 49-ти до 59-ти лет и 18 женщин, которым было от 44-х до 86-ти лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Быковском, Городищенском, Иловлинском, Камышинском, Клетском, Палласовском и Светлоярском районах.

Всего с начала пандемии от коронавируса погибли 4684 волгоградцев.