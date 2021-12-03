Похитивших двух волгоградцев мужчин взяли под стражу до января

Преступники вымогали у своих жертв 28 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 декабря Волжский горсуд избрал меру пресечения для двух жителей Волжского, которых подозревают в похищении людей и вымогательстве денег. Двое мужчин будут находиться под стражей до 29 января 2022 года, затем им могут продлить арест на время следствия. Как ранее сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР, похитителей задержали накануне и возбудили уголовное дело по нескольким тяжким статьям.

- По версии следствия 11 ноября 2021 года подозреваемые прибыли в ресторан в Центральном районе Волгограда, где находились потерпевшие. Отобрав средства связи, действуя против их воли, вывезли их на автомобиле в гостиницу в Волжском, заперли в номере, где вымогали 28 миллионов, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

В задержании преступников принимали участие сотрудники областного Главка и ФСБ. Расследование продолжается.