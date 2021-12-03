Авиабомбу времен войны уничтожили в Волгограде

Авиабомбу обезвредили подрывники. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Спустя 79 лет после Сталинградской битвы в Волгограде продолжают находить опасное наследие Великой Отечественной войны. На этот раз авиабомбу нашли в самом центре города-героя, когда рыли котлован. ФАБ-250 уничтожили прибывшие в Волгоград специалисты Донского спасательного центра МЧС России, сообщили в ведомстве.

- Специалисты вывезли опасную находку и уничтожили путем подрыва, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Подобны находки в Волгограде далеко не редкость. Только в 2021 году это уже 24-я авиабомба, которую подняли из земли и уничтожили подрывники. Это не считая более мелких снарядов и боеприпасов.