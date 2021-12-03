В выходные в Волгограде пойдет снег с дождем

В выходные на территории области будет снег с дождем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде и области, несмотря на наступившую зиму, держится плюсовая температура. Подобная погода ожидается и в выходные, при этом в субботу и воскресенье не обойдется без осадков. 4 декабря по области и в Волгограде утром и днем пройдет дождь, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Южный ветер в районах ночью подует с порывами 14-19 м/с, днем – 11-16 м/с. В Волгограде максимальная скорость ветра 4 декабря составит 8-13 м/с.

Температура воздуха в ночь с пятницы на субботу по области будет +1...+6º, днем +4...+9º. В Волгограде в ночные часы +2...+4º, днем +7...+9º.

В воскресенье по Волгоградской области пойдет снег с дождем. Местами ляжет туман, снег может налипать на провода и деревья. Восточный, северо-восточный ветер подует со скоростью 9-12 м/с. В районах региона в ночь на 5 декабря температура воздуха составит -1...-6º, по югу области 0...+4º, днем -1...+4º, в южных районах +4...+9º. В Волгограде ночью 0...+2º, в дневные часы +2...+4º.