В Волгограде устроят конкурс авторских елочек

Волгоградцы смогут фотографироваться с необычными елочками в пойме. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мэрия Волгограда предлагает организациям, предприятиям и ИП поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление – «Авторская елочка 2022». Креативить можно. украшая как живые, так и искусственные елки. Заявки принимают на сайте мэрии до 10 декабря, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

- При оформлении елочки приветствуется использование фирменной атрибутики, индивидуальных дизайнерских и художественных решений, выразительных цветовых и световых приемов, - рассказали в пресс-службе о требованиях.

Кроме того, елка должна быть не менее трех метров высотой и с табличкой, где будет указано название автора. Свои творения необходимо выставить на обозрение с 15 по 20 декабря 2021 в парке Царицынском, где с креативными елочками смогут фотографироваться волгоградцы.

Победителей выберут в пяти номинациях самые стильные, светящиеся, необычные, сказочные и традиционные елочки. Оценят композицию и пропорции, акценты и авторские решения, необычные материалы, цветовое и световое оформление.