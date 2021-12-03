В Волгограде УК оштрафовали на 250 тысяч рублей за оголенные провода

УК не исправила ошибки по требованию инспекторов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде управляющую компанию «ЮгДом-групп» оштрафовали на 250 тысяч рублей за грязь, скрутки и оголенные провода в подъездах и другие нарушения лицензионных требований в двух домах на Тулака. Организация дважды не смогла оспорить наказание в суде, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре.

Во время проверок в июне 2021 года инспекторы обнаружили опасное состояние электропроводки и грязь в подъездах домов на улице Авиаторской, 3 и Карла Маркса, 13. По предписанию инспекции УК нарушения не устранила, поэтому на ООО «ЮгДом-групп» составили протокол.

Районный суд назначил коммунальщикам наказание в 250 тысяч рублей. Компания сначала обжаловала решение суда первой инстанции в Арбитражном суде Волгоградской области, затем в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Но и они признали правоту Госжилнадзора.