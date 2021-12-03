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Происшествия3 декабря 2021 11:57

В Волгограде 11-летняя девочка попала в реанимацию после падения с высоты

За жизнь пациентки борются врачи
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Пациенту госпитализировали в одну из больниц.

Пациенту госпитализировали в одну из больниц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи реанимационного отделения клинической больницы №7 в Волгограде борются за жизнь 11-летней пациентки. Подростка госпитализировали в медучреждение 2 декабря с серьезными травмами, которые она получила в результате падения с высоты. По предварительной информации, девочка выпала из окна многоэтажного дома и чудом выжила.

Как сообщили «КП0-Волгорад» в пресс-службе облздрава, ребенок находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Медики делают все возможное, что спасти пациентке жизнь и поставить на ноги.