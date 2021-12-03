В Волгограде огласили приговор за смерть рабочего на строительстве аквапарка

Суд вынес приговор строителям. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Кировский райсуд Волгограда 3 декабря огласил приговор по уголовному делу о смерти 41-летнего рабочего при строительстве аквапарка в Санаторном в марте 2021 года. Подрядчику и субподрядчику дали по полтора года условно. Костенко и Николаев признаны виновными в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем смерть по неосторожности. Также они не смогут два года работать организаторами строительства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Данный случай произошел в результате нарушения Костенко и Николаевым законодательных требований, в соответствии с которыми они обязаны были перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, - рассказали в ведомстве.

Как установил суд, в феврале компания «СтройТехИнвест» заключила договор подряда с ИП Костенко на прокладку сетей канализации в аквапарке. Погибшему рабочему не обеспечили безопасные условия труда на земляных работах. 22 марта мужчина трамбовал песок в траншее глубиной более 4-х метров, когда на него обрушилась не укрепленная стенка. Заваленный землей рабочий скончался.

- Подсудимые вину признали в полном объеме, приговор еще может быть обжалован , - рассказали в суде.