В Волгограде после аварии дали свет и тепло в областной больнице и ряде медучреждений

Межведомственная группа провела выездное совещание на месте ЧП. Фото: пресс-служба обладминистрации

В Волгограде 3 декабря ликвидируют последствия коммунального ЧП на подстанции «Пионерская» в Дзержинском районе. Напомним, без света и тепла остались не только жители многоэтажных домов поселка Ангарского, но и соцобъекты. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, сразу после аварии на резервные источники питания перевели ряд жизненно важных учреждений: областную больницу, госпиталь МВД, поликлинику №30, станцию переливания крови. Ситуация находится на контроле губернатора, прокуратура организовала проверку.

Днем межведомственная группа провела выездное совещание на месте ЧП.

- В медучреждениях все реанимационные отделения и операционные, другие жизненно важные объекты сразу же, автоматически и без сбоев, перешли на резервные источники питания. В настоящее время продолжается подключение жилых домов, - сообщил заместитель губернатора Олег Николаев.

В настоящий момент электричество подали в дома по улицам Ангарская, Большая, Продольная, П. Осипенко, Римского-Корсакова, Джаныбековская, Фонтанная, Раздольная, Сульская, Куринская, Верхнебалкинская, Нововокзальная, Миусская, Кобринская и других.