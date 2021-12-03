После тяжелых травм на производстве выздоровели 19 волгоградцев

За год в регионе произошло 306 несчастных случаев на производстве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году в Волгограде и области 41 человек тяжело пострадал в результате несчастных случаев на производстве. Из них двое умерли, один стал инвалидом и получил страховые выплаты, а 19 человек полностью выздоровели, сообщили в Волгоградском отделении ФСС России.

- Раньше тяжелый несчастный случай часто приводил к инвалидности. Сейчас благодаря программе ФСС по ранней реабилитации у большей части травмированных работников после курса стационарного и восстановительного лечения трудоспособность восстанавливается полностью, - комментирует управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ Павел Гладких.

Всего в 2021 году в регионе произошло 306 несчастных случаев на производстве, умерли 6 человек (еще 4 случая находятся в процессе расследования). Большинство работников – 259 человек – получили легкие травмы. Сейчас ФСС ежемесячно перечисляет страховые выплаты 7081 волгоградцу, пострадавшему во время исполнения должностных обязанностей. Лечение, реабилитацию и санаторно-курортное лечение в таких случаях полностью оплачивает соцстрах.