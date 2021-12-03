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Происшествия3 декабря 2021 10:06

Прокуратура Волгограда проводит проверку в связи с аварией на подстанции

В случае нарушений надзорное ведомство примет меры
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Дома и соцобъекты остались без тепла и света.

Дома и соцобъекты остались без тепла и света.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу после коммунального ЧП на подстанции «Пионерская» на улице Нильской в Дзержинском районе Волгограда региональная прокуратура начала проверку. Напомним, 3 декабря произошел взрыв, в связи с чем в ряде домов и социальных объектов отключили электричество и отопление. Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание и поручил в короткие сроки устранить последствия аварии. Пока идут работы, «Россети Юг - Волгоград» квартиры и соцучреждения подключили к резервному питанию. Однако предстоит выяснить причины случившегося.

- Ситуация продолжает оставаться на контроле органов прокуратуры до момента фактического устранения нарушений. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.