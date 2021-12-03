Мошенник под видом следователя похитил у волгоградки 4 млн рублей

Полиция Волгограда разыскивает мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгограда разыскивает мошенника, который приварившись следователем похитил у 75-летней пенсионерки 4 миллиона рублей. По словам женщины, 2 декабря ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что внук попал в серьезное ДТП, ему грозит уголовная ответственность. Цена свободы – все сбережения волгоградки. Поддавшись панике, она вынесла подъехавшему курьеру 20 тысяч евро, 30 тысяч долларов и 200 тысяч рублей. Лишь позже выяснилось, что женщину обманули. По данному факту возбудили уголовное дело.

- Приметы преступника: азиатской внешности, на вид 30-35 лет, рост 160-165см., среднего телосложения. Был одет: куртка серого цвета, на лице медицинская маска. Просьба обращаться по телефонам: (8442) 93-75-02, 8-937-550-49-83 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.