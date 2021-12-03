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Общество3 декабря 2021 8:48

Губернатор взял на контроль коммунальное ЧП в Дзержинском районе Волгограда

Дома остались без электричества, воды и тепла
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тысячи человек остались без тепла и электричества.

Тысячи человек остались без тепла и электричества.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 декабря провел оперативное совещание в связи с ЧП на подстанции «Пионерской» в Дзержинском районе Волгограда, из-за которого без электричества, тепла, а где-то и воды остались тысячи горожан, сообщили в администрации области.

- Создана межведомственная оперативная группа - ее работу координирует заместитель губернатора Олег Николаев, - рассказали в пресс-службе.

Контроль за ситуацией чиновники взяли на контроль. Сейчас энергетики восстанавливают подстанцию, на которой произошел взрыв. Дома и социальные объекты переключают на резервные схемы. Пока нет электричества, «Концессии» подключают в котельных передвижные электрогенераторы, чтобы не заморозить жилые дома.