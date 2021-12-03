«Ротору» выписали новые штрафы и закрыли фанатский сектор

В начале весны "Ротор" проведет 2 матча подряд при пустом фанатском секторе. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» на регулярной основе получает наказания от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. На очередном заседании волгоградский клуб снова оказался в числе провинившихся. По итогам матча 27-го тура первенства ФНЛ с «Факелом» сине-голубых оштрафовали за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений на 10 тысяч рублей. Кроме того, за это КДК РФС запретил допуск болельщиков на сектор D110 «Волгоград Арены» на домашнюю игру 25-го тура ФНЛ с «Оренбургом», которая пройдет 12 марта.

Также «Ротор» оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения пункта Санитарного регламента, который касается ношения болельщиками масок, соблюдения социальной дистанции на трибунах и других антикоронавирусных требований. Еще 20 тысяч рублей клуб заплатит за задержку матча с «Факелом». Досталось и тренеру команды Евгению Алдонину, он раскошелится на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Отметим, матч 26-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и «Томью» 6 марта на «Волгоград Арене» пройдет также при пустом фанатском секторе. Ранее такое наказание КДК РФС вынес за скандирование оскорблений и матерных кричалок во время игры между сине-голубыми и «Металлургом» из Липецка в 23-м туре ФНЛ.