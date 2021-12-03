Волгоградка за рулем «Джили» протаранила дерево и попала в больницу

Всем пострадавшим оказали помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 2 декабря на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда автомобиль «Джили» врезался в столб. С места ДТП госпитализировали сразу двух человек – 35-летюю автомобилистку и ее 30-летнего пассажира. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина не справилась с управлением. Она ехала со стороны улицы Тарифной в сторону Титова и у дома №133 потеряла управление над машиной.

Аналогичная авария произошла в Советском районе. На улице Малиновского 26-летний водитель «Фольксваген Поло» протаранил столб. В итоге 20-летний пассажир попал в больницу. Всем пострадавшим оказали помощь.

Отметим, что за дежурные сутки подразделения ГИБДД поймали 18 пьяных водителей и зафиксировали 780 нарушений ПДД. Волгоградских автомобилистов призывают к соблюдению правил и аккуратному вождению.