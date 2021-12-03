Более 96 тысяч доз вакцины «Спутник-Лайт» пришло в Волгоградскую область

Вакцина теперь есть в запасе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в Волгоградскую область пришла самая крупная партия вакцины «Спутник-Лайт», которую рекомендуют для ревакцинации и прививок переболевшим коронавирусом. Еще недавно волгоградцы жаловались на дефицит этого препарата. Регион получил сразу 96,6 доз однокомпонентной вакцины, сообщили в облздраве.

- Всего с начала прививочной кампании в регион поступило более 1,6 миллиона комплектов различных вакцин, - рассказали в комитете здравоохранения региона.

На сегодня первую прививку от ковида сделали более 1,27 миллиона человек – это около 80% от плана для выработки коллективного иммунитета. 66% привитых – это пенсионеры и хроники. Тем временем, власти призывают ускорить вакцинацию в ожидании нового омикрон-штамма COVID-19.