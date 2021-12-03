Под Волгоградом двое подростков 13 и 14 лет разбили школьный автобус

Школьники разбили автобус. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Неприятный инцидент произошел в Котельниково Волгоградской области 1 декабря. У здания администрации города неизвестные повредили школьный автобус. Хулиганы испортили электропроводку, разбили фары, сломали решетки радиатора и прибор спутниковой навигации ГЛОНАСС. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей. Об этом заявили в полицию. Стражи порядка оперативно вычислили двух школьников – 13-летнюю девочку и ее 14-летнего приятеля. Ребята во всем признались.

Преступление квалифицируется по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», но ответственность наступает с 16-летнего возраста. Поэтому за действия своих детей ответят родители. На них составили протоколы.

- Помимо этого, родителям подростков необходимо будет возместить причиненный их детьми ущерб потерпевшей стороне, а школьники будут поставлены на профилактический учет в ПНД, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.