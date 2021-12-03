Из-за аварии на подстанции часть Волгограда осталась без света

Энергетики устраняют последствия аварии на подстанции. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 3 декабря часть Дзержинского района Волгограда осталась без света. По информации очевидцев, взорвалась подстанция «Пионерская». Жители поселка Ангарский жалуются в социальных сетях на отсутствие электроснабжения. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг - Волгоград», энергетики по резервной схеме подключают волгоградцев, оставшихся без электричества в результате технологического нарушения на подстанции.

- В первую очередь энергетики подключили к резервным источникам питания социально значимые объекты на территории обесточенного района, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Энергетики были переведены в режим повышенной готовности. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.

- На период восстановительных работ на электросетях специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» обеспечат работу городских котельных при помощи передвижных электрогенераторов, в ближайшее время подача ресурсов абонентам, запитанным от данных источников, будет возобновлена, - прокомментировали ЧП в мэрии.

Волгоградцев просят сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях объектов по единому бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.